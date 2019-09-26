Пермь, , 11:41 — REGNUM В Центральном выставочном зале Перми пройдет выставка работ выдающегося армянского колориста Мартироса Сарьяна, об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тимофей Теряев «Горы»

Экспозиция получила название «Сарьян. Донской круг», помимо работ указанного художника, здесь также будут представлены произведения его ученика и преемника Тимофея Теряева.

«Художественный метод Теряева изменил традиционное понимание живописной практики в творчестве ряда поколения художников, среди которых оказались и потомки переселенцев крымских армян. Теряеву были близки их национальный темперамент, чуткость, сердечность и художественная одаренность. Ведь он жил и учился в Армении и на всю жизнь сберег связь с ее духовным пророком — Сарьяном», — отмечают организаторы выставки.

Кроме того, посетителя Центрального выставочного зала смогут ознакомиться с трудами учеников Теряева — Валерием Чубаровым, Керопом Согомоняном, Калустом Мовсесяном, Леонидом Кабарухиным, Алексеем Соколенко, Константином Гурьяновым и Валерием Кульченко.

«Занимаясь фундаментальными вопросами живописи, донские художники возобновили прерванную традицию отечественного авангарда. Произведения Теряева и его учеников противостоят косности соцреализма», — подчеркивают в пресс-службе учреждения.

Открытие выставки состоится уже сегодня, 26 сентября в 18:00 по местному времени, посетители Центрального выставочного зала смогут ее посетить до 20 октября 2019 года.

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