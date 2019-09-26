Москва, , 11:18 — REGNUM 26 сентября в Галерее XXI века объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка Николая Селиванова «Протознаки».

»Протознак» — это понятие, с помощью которого автор выделяет особое состояние художественного произведения, когда его смысл еще не переведён в знак. В нём сохраняются чувственные следы от реальных впечатлений и от процесса размышлений автора.

В проекте сопоставлены доиндустриальная и постиндустриальнаяэпохи. Выставка сложилась из двух циклов работ, которые можно условно разделить на «деревянные» и «железные».

В экспозиции представлены объекты, созданные из очень разных материалов и представляющие разные способы сборки. Дерево и металл, пластик и войлок, хлеб и воск, графит и цифровая среда — используются автором для овеществления своих протознаков.