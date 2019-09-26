Москва, , 11:27 — REGNUM Российский актер Александр Петров 26 ноября прилетит в Германию, чтобы присутствовать на премьере картины «Герой». Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграм» 25 сентября.

Александр Петров в роли Андрея Родина. Цитата из к/ф «Герой». реж. Карен Оганесян. 2019. Россия

«Завтра фильм «Герой» выходит в прокат в России. Также завтра лечу в Мюнхен представлять фильм на европейский премьере! Увидимся!!! Во всех кинотеатрах», — такой пост разместил актер в соцсети.

Картина стартовала закрытым показом в кинотеатре «Октябрь» в Москве 23 сентября. В широкий прокат в России и Германии лента выходит одновременно — 26 сентября.

Александр Петров родился 25 января 1989 года, дебютировал в кино в 2010 году, в 2012 сыграл свою первую главную роль в телесериале «Пока цветет папоротник». В 2019 году получил премию «Золотой орел» за роль в фильме «Sпарта», права на прокат которого приобрел сервис Netflix.