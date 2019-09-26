Лос-Анджелес, США, , 10:45 — REGNUM Американская поп-певица Мадонна выпустит альбомы «Madonna», «Like a Virgin» и «True Blue» на виниловых пластинках в ноябре 2019 года, сообщает портал NME.

Дебютный альбом королевы поп-музыки «Madonna» вышел в 1983 году. Благодаря хитам «Holiday», «Lucky Star» и «Borderline», пять раз становился платиновым и был продан более чем10-ти миллионы тиражом.

Второй альбом певицы «Like a Virgin», Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) назвала «бриллиантовым», после десяти миллионов распространенных копий в США. Всего в мире было продано около 21 млн копий, сделав его одним из самых продаваемых альбомов всех времен.

Также будет перевыпущена саундтрек «Кто эта девчонка?» (Who's That Girl), записанный для одноименного фильма.

Пластинки выйдут 8 ноября, ориентировочная стоить — 19 фунтов стерлингов, что составляет примерно полторы тысячи рублей.