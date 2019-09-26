Москва, , 10:10 — REGNUM 26 сентября в московском КВЦ «Сокольники» открывается ХХII Международная выставка-продажа «Формула рукоделия. Москва. Осень 2019». Это самое масштабное мероприятие в России, посвященное рукоделию и творческому хобби.

Более 600 участников представят свою продукцию. Среди них представители всех уровней российской индустрии рукоделия — от крупных компаний до небольших мастерских и частных дизайнеров.

Тема нынешней осенней «Формулы Рукоделия» — «Арт-семья». В ее рамках пройдут конкурсы, экспозиции, дефиле и шоу-программа. Посетители выставки смогут найти материалы для любого хобби, связанного с рукоделием: шитье, вязание, вышивка, флористика, декупаж, мыловарение, изготовление кукол и даже скрапбукинг.