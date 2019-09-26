Москва, , 10:07 — REGNUM В Москве на выставке ВДНХ «Время и космос» в центре «Космонавтики и авиации» начнутся регулярные экскурсии, сообщает ТАСС 26 сентября со ссылкой на пресс-службу выставочного центра.

Выставка посвящена измерению времени и часам в космосе. Гости увидят около 120 экспонатов из московского Музея космонавтики и частных коллекций. Им расскажут о приборах, изобретенных человечеством, для измерения времени. Можно будет увидеть вещи и приборы, которые побывали в космосе. Особое внимание в экспозиции уделено часам с космической историей.

Выставка начнет работу 28 сентября и продлится до 12 января. Экспозиция будет открыта ежедневно с 11.00 до 22.00, экскурсии будут проводить в субботу и воскресенье в 16.00 часов.