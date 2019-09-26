Москва, , 10:05 — REGNUM В ноябре 2019 года кинокомпания «Иноекино», ориентирующаяся на ретроспективы классики мирового кино, представит современному российскому зрителю четыре знаковых картины Чарли Чаплина. Об этом сообщает журнал Искусство кино.

В окопе Цитата из к/ф «Великий диктатор» реж Чарли Чаплин. 1940. США

В московских кинотеатрах будут показывать такие картины, как «Огни большого города», «Малыш», «Великий диктатор» и «Новые времена». Все картины подверглись реставрации, что облегчит процесс просмотра классики мирового кинематографа.

Пока что точные даты и кинотеатры, выбранные для показа картин, остаются неизвестны, информация должна появиться в ближайшее время на сайте компании «Иноекино».