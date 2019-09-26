Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Внучка великого актера, режиссера, композитора немого кино Чарли Чаплина, актриса и режиссёр Кармен Чаплин, намерена приступить к съемкам документального фильма о своём дедушке под названием «Чарли Чаплин — человек мира». Об этом пишет журнал Искусство кино.

Документальный фильм будет рассказывать историю жизни великого актёра через призму его цыганского происхождения. В картину войдут отрывки его фильмов, интервью с детьми, а также в фильме зазвучат неизвестные ранее аранжировки для фильмов, написанные самим Чаплином.

В своей автобиографии Чарли Чаплин рассказывал о своих родителях, которые были наполовину цыганами. Сам артист всегда помнил о том, что был рождён в цыганской кибитке и был горд своим происхождением.