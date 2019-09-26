Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что состоялась премьера сериала «Стамптаун». Сюжет шпионской драмы вращается вокруг отставной сотрудницы военной разведки, которая теперь помогает людям, работая частным детективом. Постепенно начинание героини перестает себя оправдывать. Поток клиентов сокращается, как и объем кошелька. Однако, все меняется, когда прошлое снова стучится в ее дверь.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Коби Смолдерс, известная по «Человек-паук: Вдали от дома», «Тихая гавань», «Мстители», «Секс в другом городе» и «Тайны Смолвиля», Джейк Джонсон, знакомый зрителям по картинам «Мачо и ботан», «Обмани меня», «Конь БоДжек» и «Отряд «Антитеррор», Танту Кардинал, снявшаяся в «Легенды осени» и «Танцующий с волками», Майкл Или, сыгравший в «Семь жизней», «Общее дело» и «Почти человек», и Коул Сибус.

В качестве шоураннера выступил Грег Рука, подаривший миру картины «Белая мгла» и «Юная Лига Справедливости». Команду исполнительных продюсеров возглавили Дэвид А. Роземонт, участвовавший в создании «Золотые руки», «Столпы Земли», «Дверь в дверь» и «Чистилище», и Дэвид Бернад, благодаря которому свет увидел сериал «С большой буквы». Работу над сценарием вел Джейсон Ричман. Режиссерами стали Джеймс Гриффитс и Дин Уайт.