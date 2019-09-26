Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «Родители-одиночки». Сюжет комедии вращается вокруг отца семилетней девочки, ради воспитания которой он отказался от собственной личной жизни. Его друзья, такие же родители-одиночки, решают помочь ему исправить сложившуюся ситуацию и найти женщину, с которой можно было бы построить долгие и прочные отношения.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Таран Киллэм, известный по «12 лет рабства», «Последний взгляд», «Клиника», «Вся правда о медведях» и «Сообщество», Лейтон Мистер, знакомая зрителям по картинам «О мышах и людях», «Судья», «Сплетница» и «Доктор Хаус», Кимри Льюис-Дэвис, снявшаяся в «Две девицы на мели» и «Погоня за жизнью», Джейк Чои, сыгравший в «Готэм», «Везунчик» и «Смертельное оружие», и Марлоу Барклей.

В качестве шоураннеров выступили Дж. Дж. Филбин, подарившая миру сериалы «Мертвые, как я» и «Герои», и Элизабет Меривезер. Команду исполнительных продюсеров возглавили Меган Маскена Гаспар, участвовавшая в создании картин «Короли побега», «Трудности ассимиляции», «Вперед, в прошлое!» и «Новенькая», и Эрин О’Мэлли, благодаря которой свет увидел сериал «Умерь свой энтузиазм». Работу над сценарием вела Алли Кинни. Режиссерами стали Джейсон Уайнер и Кэт Койро.