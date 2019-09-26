Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «Старая школа». Сюжет комедии вращается вокруг школьного преподавательского состава, крайне популярного среди учащихся. Команда, в состав которой входят директор, а также учителя физической культуры и английского, помогает подросткам преодолеть психологические трудности, пытаясь параллельно устроить свою личную жизнь.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Тим Медоуз, известный по «Третья смена», «Офис», «Все ненавидят Криса» и «Бруклин 9−9», Брайан Коллен, знакомый зрителям по картинам «Воин», «Мальчишник в Вегасе», «Плохой Санта» и «Долина смерти», ЭйДжей Мичалка, снявшаяся в «Голдберги» и «Чемпион», Бретт Дир, сыгравший в «Сверхъестественное», «Тайны Смолвиля» и «Визитеры», и Израэль Джонсон.

Команду исполнительных продюсеров возглавили Эрин Браун, участвовавшая в создании картин «Мужчины в деле», «Виктория — победительница», «Король Квинса» и «Два с половиной человека», и Питер Дирксен, благодаря которому свет увидел сериал «Принц Пеории». Работу над сценарием вел Марк Фирек, подаривший миру сериалы «Правила совместной жизни» и «Долго и счастливо». Режиссерами стали Дэвид Катценберг, Джей Чандрашекхар и Лиа Томпсон.