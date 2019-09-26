Москва, , 09:54 — REGNUM 26 сентября в музее В.А. Тропинина открывается выставка «Усадебный альбом. Мария Поленова. Василий Тропинин», посвященная 175-летию со дня рождения Василия Поленова.

В экспозиции представлены графические композиции Марии Алексеевны Поленовой — матери Василия Поленова. Художница успешно совмещала воспитание детей и ведение домашнего хозяйства с занятиями живописью и рисунком. Она запечатлела членов своего семейства, образы крестьян Олонецкой и Тамбовской губерний, где располагались родовые усадьбы Поленовых.

Кроме того, Музей В.А. Тропинина покажет несколько картин кисти Василия Поленова как из собственного собрания, так и из собраний коллекционеров и партнеров музея. Выставка продлится до 12 января будущего года.