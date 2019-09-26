Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании FXX объявило о том, что состоялась премьера четырнадцатого сезона сериала «В Филадельфии всегда солнечно». Сюжет ситкома разворачивается вокруг четырех друзей, владеющих ирландским пабом в неблагополучном районе Филадельфии. Между героями регулярно происходят стычки и ссоры, из-за чего они обречены вечно попадать в нелепые и абсурдные ситуации.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладатель премии «Золотой Глобус» Дени ДеВито, известный по «Комик», «Крупная рыба», «Бездельник», «Роман с камнем» и «Отель Нуар», Гленн Хоуертон, знакомый зрителям по картинам «Адреналин», «Миссия Серенити», «Фарго» и «Обитель лжи», Чарли Дэй, снявшаяся в «Третья смена» и «Закон и порядок», Роб МакЭлхени, сыгравший в «Скорая помощь», «Остаться в живых» и «Гражданский иск», и Мэри Элизабет Эллис.

В качестве шоураннеров выступили сами Роб МакЭлхени и Чарли Дэй. Команду исполнительных продюсеров возглавили Джефф Луини, участвовавший в создании картин «Силиконовая долина», «Задержка в развитии» и «Желтая пресса», и Ник Френкель. Работу над сценарием вел Дэвид Хорнсби. Режиссерами стали Мэтт Шекман, Фред Сэвэдж и Дэниэл Эттиэс.