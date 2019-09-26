Вашингтон, , 16:22 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что состоялась премьера седьмого сезона сериала «Голдберги». Сюжет комедии основан на настоящих видеоархивах и вращается вокруг семьи Голдбергов, наслаждающихся легким флером восьмидесятых. Дети растут, развиваются и влюбляются, а взрослые стараются получать удовольствие от каждого мгновения жизни.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладательница премии канала MTV Венди Маклендон-Кови, известная по «Рино 911», «Правила совместной жизни», «Офис» и «Американская семейка», Шон Джамброун, знакомый зрителям по сериалу «Время приключений», Трой Джентиле, снявшийся в «Выбор судьбы» и «Красавцы», двукратный лауреат премии «Золотой Глобус» Джордж Сигал, сыгравший в «У зеркала два лица», «Уж кто бы говорил» и «Корабль дураков», и Хейли Оррантия.

В качестве шоураннера седьмого сезона выступил Адам Ф. Голдберг, подаривший миру сериалы «Непослушные родители» и «Сообщество. Команду исполнительных продюсеров возглавили Аннет Д. Саакян, участвовавшая в создании картин «Мужчины в деле», «Король Квинса», «Дого и счастливо» и «Лучшая охрана» и Кортни Уиден.Работу над сценарием вели Аарон Касандер и Лоурен Банс. Режиссерами стали Дэвид Катценберг, Лью Шнайдер и Джей Чандрашекхар.