Вашингтон, , 13:04 — REGNUM Руководство американской национальной широковещательной компании NBC объявила о том, что состоялась премьера седьмого сезона сериала «Полиция Чикаго». Сюжет экшн драмы вращается вокруг отделения полиции города Чикаго, в котором трудятся отважные и самоотверженные хранители закона и порядка. Тем не менее, между ними также возникают противоречия.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Джейсон Бех, известный по «Три дня на побег», «Солдат Джейн», «Блудливая Калифорния», «Секретные материалы» и «Обмани меня», Джон Седа, знакомый зрителям по картинам «12 обезьян», «Гладиатор», «Ловец солнца» и «Горечь любви», София Буг, снявшаяся в «Король вечеринок» и «Части тела», Джесси Ли Соффер, сыгравший в «Менталист», «Напарницы» и «Время», и Патрик Флюгер.

В качестве шоураннеров седьмого сезона выступили Дерек Хаас, подаривший миру сериалы «Поезд на Юму» и «Двойной форсаж». Команду исполнительных продюсеров возглавили Дик Вульф, участвовавший в создании картин «Чикаго в огне», «Школьные узы», «Полиция Майами: Отдел нравов» и «Закон и порядок. Специальный корпус», и Майкл Брандт. Работу над сценарием вел Мэтт Олмстед. Режиссерами стали Макр Тинкер, Ник Гомез и Эрик Ла Салль.