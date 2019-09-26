Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Руководство американской национальной широковещательной компании NBC объявило о том, что состоялась премьера четвертого сезона сериала «Это мы». Сюжет драмы вращается вокруг семьи, одержимой датой 30 августа. Именно в это время отмечают свой день рождения трое сыновей и отец семейства, после смерти которого отпрыскам придется приложить все усилия для того, чтобы сохранить родственные узы.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладатель премии «Гильдии актеров США» Майло Вентимилья, известный по «Герои», «Рокки Бальбоа», «Избранный», «Город гангстеров» и «Девочки Гилмор», обладатель премии «Золотой Глобус» Стерлинг К. Браун, знакомый зрителям по картинам «Маршалл», «Останься», «Американская история преступлений» и «Третья смена», Крисси Мец, снявшаяся в «Красавцы» и «Американская история ужасов», Джастин Хартли, сыгравший в «Касл», «Тайны Смолвиля» и «Доктор Эмили Оуэнс», и Сьюзен Келечи Уотсон.

В качестве шоураннеров четвертого сезона выступил Глен Фикарра, подаривший миру «Эта дурацкая любовь» и «Смолфут». Команду исполнительных продюсеров возглавили Стив Брис, участвовавший в создании картин «Команда «А», «Кости», «Джамп стрит, 21» и «Мертвые, как я», и Дэн Фогельман, благодаря которому свет увидел сериал «Галавант». Работу над сценарием вела Кей Ойегун. Режиссерами стали Кен Олин, Джон Рекуа и Крис Кох.