Москва, , 09:43 — REGNUM Фильм «Герой» с Александром Петровым, Светланой Ходченковой и Владимиром Машковым в главных ролях выходит в российский прокат 26 сентября, сообщил режиссер Карен Оганесян агентству ТАСС.

В работе над проектом были задействованы ведущие европейские и российские специалисты, которые воплотили экшен-сцены, драки, перестрелки и экстремальные погони.

«Это фильм для тех, кто любит хорошее драйвовое кино. Мне кажется, что в картине каждый сможет найти что-то свое. Одной из особенностей стало то, что все актеры выполняли трюки сами, у нас минимальная графика, ничего не снималось на хромакей [технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции], таким образом мы хотели достигнуть эффекта правдоподобности», — рассказал режиссер.

По сюжету, герой Александра Петрова, 15 лет назад учившийся в спецшколе Службы внешней разведки, неожиданно получает звонок от отца, которого он считал умершим, тот сообщает, что его пытаются убить. Помогать Андрею спасти отца и не погибнуть самому будет любовь его юности в исполнении Светланы Ходченковой.

На счету Карена Оганесяна больше 20 работ в качестве режиссера, включая «Жизнь впереди» и «Медное солнце». В 2017 году получил премию «Золотой орел» за телесериал «Клим» в категории «лучший телефильм или мини-сериал».