Москва, , 09:19 — REGNUM Компания Modiphius выпустит новую (пятую по счету) редакцию настольной ролевой игры Vampire: the Masquerade, в том числе на русском языке. Об этом 25 сентября сообщил портал «Мир фантастики».

В России издавать игру будет «Студия 101». К сожалению, пока неизвестно, когда именно компания начнет собирать предзаказы и будет ли она вообще это делать.

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Пятая редакция настольной ролевой игры Vampire: the Masquerade вышла в 2018 году. В новой версии её создатели изменили сюжет, они также выпустили новые правила.

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