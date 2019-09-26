Рим, , 11:37 — REGNUM Известный итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди представил заключительную часть своего семитомного музыкального проекта «Seven Days Walking». Об этом сообщает официальный сайт композитора.

Семь частей нового альбома были выпущены в течение семи месяцев. В проекте приняли участие также Федерико Мекоззи на скрипке и альте и Редк Хаса на виолончели. В заключительную часть вошли 12 композиций, в предшествующие — ещё 68.

О своей работе композитор говорил следующее: «Помню, как в январе 2018-го я частенько уходил на долгие прогулки в горы, придерживаясь примерно одной дороги. Было очень много снега. Мои мысли терялись во вьюге, в которой все формы теряли свои контуры и цвета. Пожалуй, это ощущение — суть этого альбома».