Лос-Анджелес, США, , 09:01 — REGNUM В сеть выложили второй трейлер предстоящей криминальной драмы «Ирландец» Мартина Скорсезе. Ролик был опубликован 25 сентября на YouTube-канале шоу «Сегодня ночью с Джимми Фэллоном».

Премьера фильма в некоторых кинотеатрах США и Великобритании состоится 1 ноября 2019 года, потоковый сервис Netflix начнет его показывать 27 ноября. Сюжет фильма расскажет историю о таинственном исчезновении легендарного профсоюзного босса Джимми Хоффа.

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Напомним, в фильме снялись такие известные актеры, как Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. В основу картины легла книга писателя Чарльза Брандта I Heard You Paint Houses («Я слышал, ты красишь дома»).

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