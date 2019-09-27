Москва, , 07:30 — REGNUM В Москве Omelchenko Gallery представила выставку «Точка бифуркации». Проект пройдет рамках Параллельной программы 8-й Московской биеннале современного искусства. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Как отмечается в релизе, в начале XХ века искусство, перестав соревноваться с фотографией, стало работать с восприятием — образами, цветом, фактурой. Сегодня молодое поколение художников работает с новой предметностью.

На выставке представлены работы семи художников, работающих в разных жанрах — гиперматериальность скульпторов Софьи Игошиной, Артема Маханова и Дарьи Кунаевой, исследование коммуникационной среды Федора Петрика, постгуманизм Натальи Гудович, пластический поиск Андрея Андреева и антропоморфизм Виктора Пономаренко.

Выставка продлится до 15 октября.