Джакарта, , 08:31 — REGNUM В Индонезии запретили к показу мультипликационный сериал «Губка Боб квадратные штаны», пишет газета Kronen Zeitung.

Индонезийская радиовещательная комиссия сочла, что детский мультфильм содержит слишком много сцен насилия и сцен с сексуальным подтекстом, в связи с чем дала указание остановить показ.

«Существует также сцена, в которой кролики дерутся друг с другом и бьют друг друга досками и молотками по лицу», — говорится в письме к индонезийскому телеканалу GTV.

Член комиссии Мулё Хади Пурномо в заявлении для прессы сообщил, что помимо этого в сериале выявлены сцены «демонической одержимости, ужасов, а также страстных диалогов и телодвижений». Вывод комиссии — мультсериал учит детей и подростков неподобающему их возрастной категории поведению.

Впервые американский мультсериал «Губка Боб квадратные штаны» был показан на экранах в 1999 году. На данный момент снято двенадцать сезонов.