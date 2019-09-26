Лос-Анджелес, США, , 08:11 — REGNUM Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», пожаловалась, что ей не отдают парик, в котором она снималась. Об этом она рассказала в интервью Access после церемонии вручения Эмми.

После окончания съемок актриса попросила руководство отдать ей на память один из париков Кхалиси, который являлся одним из главных составляющих образа персонажа.

«Я такая говорю: можно мне, пожалуйста, мой парик? Это же моя вещь, мои волосы!» — рассказала Эмилия. Они ответили: «Да, конечно, может быть». И хотя с момента окончания шоу прошло уже 1,5 года, парик ей так и не передали.

Корреспондент издания выразил надежду, что интервью поможет ей в итоге заполучить парик, чтобы при желании нарядиться Матерью драконов.

Эмилия Кларк — британская актриса театра, кино и телевидения. Наиболее известна по ролям Дейнерис Таргариен, Сары Коннор в «Терминатор: Генезис». Журнал The Time в 2019 году назвал её одной из «100 самых влиятельных людей в мире».