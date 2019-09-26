Лос-Анджелес, США, , 07:57 — REGNUM Глава киностудии Mavel Кевин Файги будет работать над созданием нового фильма киновселенной «Звездные войны». Об этом 26 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Как выяснило издание, это является частью планов продюсера Кэтлин Кэннеди по реализации новой «волны проектов» по «Звездным войнам». Согласно имеющейся информации, Файги ещё «в конце лета» 2019 года встречался по этому поводу с Кеннеди и представителями Disney Аланом Хорном и Аланом Бергманом.

«Зная, какой упертый фанат Кевин, есть смысл в том, что эти два выдающихся продюсера будут работать вместе над фильмом «Звездные войны», — сказал Хорн журналистам.

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Напомним, в июне 2017 года продюсеры «Звездных войн» уволили режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из проекта фильма «Хан Соло: Звездные войны, истории» из-за «творческих разногласий» (как позже написали СМИ, из-за опасений по поводу их импровизаций).

Картину в итоге снял режиссер Рон Ховард, однако она не очень успешно выступила в прокате. При бюджете $275 млн она собрала в США лишь $213,7 млн, а в мире — $392,8 млн.

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