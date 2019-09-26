Екатеринбург, , 07:26 — REGNUM На Среднем Урале к 1 октября откроются шесть виртуальных концертных залов Свердловской государственной академической филармонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«Новые виртуальные концертные залы появятся в Верхней Пышме, Красноуральске, Лесном, Нижней Туре, Новоуральске и Среднеуральске», — уточнили в департаменте.

Их создание проходит в рамках реализации национального проекта «Культура». На эти цели из бюджета выделено четыре с половиной миллиона рублей.

Отметим, что в 2019 году планировалось открыть только два виртуальных концертных зала Свердловской государственной академической филармонии, но работы по их созданию идут с опережением графика.

Напомним, что ранее подобные площадки появились в Арамили, Михайловске и Сысерти.