Екатеринбург, 26 сентября 2019, 07:26 — REGNUM На Среднем Урале к 1 октября откроются шесть виртуальных концертных залов Свердловской государственной академической филармонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Их создание проходит в рамках реализации национального проекта «Культура». На эти цели из бюджета выделено четыре с половиной миллиона рублей.
Отметим, что в 2019 году планировалось открыть только два виртуальных концертных зала Свердловской государственной академической филармонии, но работы по их созданию идут с опережением графика.
Напомним, что ранее подобные площадки появились в Арамили, Михайловске и Сысерти.