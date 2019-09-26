Екатеринбург, , 06:24 — REGNUM Гран-при завоевал Академический хор Уральского федерального университета (УрФУ) на международном конкурсе в Италии. Он проходил в городе Римини.

Как сообщает информационный портал Е1, на конкурсе уральские певцы также заняли первые места в двух номинациях: «Духовная музыка» и «Смешанные хоры». Как отметили участники хора УрФУ, они впервые приехали на данный международный форум.

Напомним, что академический хор был создан в университете в 2003 году. На данный момент в нём занимаются пением более 50 человек. Все они учащиеся или выпускники вуза. Ранее хор неоднократно участвовал в международных конкурсах, также занимая там первые места.