28 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

30 августа 2019 года на платформе Amazon Prime вышел сериал «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь в главных ролях. Действие сериала перемещает зрителя в фэнтезийный мир, похожий на викторианскую Англию. Феи, фавны и другие фантастические твари живут вместе с людьми как граждане второго сорта. Параллельно таинственное чудовище убивает случайных жителей города. Обозревать ИА REGNUM ознакомился с сериалом и понял, почему феи достойны лучшей жизни.

Алёна Соколова, , 10:54 — REGNUM С каждым вышедшим сериалом планка качества в индустрии поднимается. После невероятного успеха «Игры престолов» угнаться за стилем саги пытаются многие: удержаться на вершине общественного внимания удается единицам. Эра стриминговых сервисов позволяет выбирать себе развлекательную программу на вечер, и чем больше конкурентов на рынке видеохостингов появляется, тем сложнее пробить путь к зрительскому сердцу.

Орландо Блум и фея Иван Шилов © ИА REGNUM

Amazon Prime в конце весны 2019 года выпустил сериал «Благие знамения» по мотивам одноименной книги Терри Пратчетта и Нила Геймана, и он неожиданно обрел известность. В конце лета тот же сервис запустил сериал Carnival Row по оригинальному сценарию, но в списки мировых трендов проект не попал, несмотря на то, что был ожидаемым.

Изначально вместо серии эпизодов он должен был быть полнометражной лентой, разработанной сценаристом Трэвисом Бичем («Тихоокеанский рубеж») и режиссером Гильельмо Дель Торо («Лабиринт Фавна»). Сценарий «Убийство в Карнивал Роу» был написан еще в 2005 году, но поскольку фильм требовал больших бюджетов и был ориентирован на взрослую аудиторию, киностудии испугались брать ответственность за экранизацию истории.

В 2016 году слухи о том, что фэнтезийный мир «Карнивал Роу» будет отражен на экранах, возобновились: сценарием заинтересовался лично Орландо Блум, он же исполнил одну из главных ролей. Красочный и продуманный мир не помещался в хронометраж одного фильма, поэтому из проекта решили сделать восьмичасовой сериал. Более того: после выхода первого сезона сразу начались съемки второго, а значит, уже в следующем году Карнивал Роу вернется в эфир Amazon Prime. Красота, мрачность, социальное неравенство, политические интриги и секс — вот что скрывается под изящной заставкой с нарисованной крылатой феей.

Виньетт и Фило Цитата из сериала «Карнивал Роу». 2019. США

Однажды в Лондоне

Мир, созданный Бичем, наполнен различными расами и напоминает викторианскую Англию с элементами стимпанка. Богатая аристократия, ярко выраженное социальное неравенство между бедняками и богачами, диктатура военных. Феи и фавны сосуществуют с людьми, но исключительно на правах «второсортных» граждан: они прислуживают, воспитывают детей, подрабатывают в борделях.

Феи прячут свои крылья под корсетами и не могут улететь: ослушавшихся жестоко карают. Вступать в брак или иметь детей от «нелюдей» нельзя, потом не отмоешься от общественного порицания. Выйти в свет с фавном или пригласить того на ужин, даже если он — твой богатый сосед, означает поднять себя на смех. Детям при рождении отрезали крылья, чтобы скрыть то, что они — полукровки.

Механизмы, шестеренки и огнестрельное оружие смешивается с магией волшебных народцев. Люди здесь — далеко не первооткрыватели планеты, тысячи лет до них существовали другие создания. Феи старше, мудрее и опытнее, они оберегают свои предания и легенды. Фея Виньетт (Кара Делевинь) охраняет старую библиотеку, когда в их город врываются солдаты, среди которых — Фило (Орландо Блум). Между представителями рас завязывается роман, но военные действия разлучают влюбленных. Более того: Виньетт уверена, что ее лирический герой подорвался во время обстрела библиотеки.

Спустя семь лет, когда война уже завершена, герои снова сталкиваются в городе Бурге. Виньетт пытается зубами прогрызть себе дверь на свободу: то оказывается служанкой в богатом доме, то попадает в независимую организацию (где тирания еще серьезнее, чем среди капризных аристократов). Фило становится полицейским и расследует различные криминальные дела.

Параллельно в городе совершается несколько кровожадных убийств, на первый взгляд, абсолютно не связанных друг с другом, а у представителей благородных домов появляются новые секреты.

Мир настолько объемный, что первые серии зритель теряется в героях, именах, городах и ситуациях. Оригинальность истории не позволяет опираться на литературный материал, поэтому мы можем рисовать карту любопытной страны исключительно в своем воображении, да и хронология войн между людьми и другими расами представляется весьма посредственно. Смотреть «Карнивал Роу» из-за этого нужно внимательно, и по возможности не отрываясь — это не картина для фонового просмотра.

Фавн Цитата из сериала «Карнивал Роу». 2019. США

Любовь и неравенство

Несмотря на то, что основная любовная линия проложена между главными героями — Фило и Виньетт, наиболее остро ощущается динамика у другой пары — молодой аристократки Имоджен и богатого фавна Агреуса. Они начинают как две противодействующие стороны, отражая сложившееся в обществе неустойчивое, порой абсурдное состояние разрозненности.

История любви фавна и человека становится отражением главной морали фильма: чем больше ты давишь на общественный слой, тем больше напряжения растет внутри других слоев. Представления о мире у Имоджен, воспитанной в лучших светских традициях, переворачиваются вверх дном, когда девушка понимает, насколько глупы социальные стереотипы. И наблюдать за этой трансформацией куда интереснее, чем за избитыми штампами отношений Блума и Делевинь.

А вот личная история Фило вполне любопытна: он осознает себя как личность, смиряется и принимает свою принадлежность к определенному народу. Его главный квест в сериале — поиск семьи — оборачивается провалом, но персонажа это не ломает, наоборот. Мы видим, что всё, что он делал перед тем как столкнуться с неудачей, и было главным откровением для детектива. Неважно, отыщет ли он свою семью, важно — кем он кажется в конце пути. И когда Фило выбирает свою сторону, именно она становится его трофеем, окончанием истории.

Если вы следите за современными сериалами, то уже можете составлять список «обязательных вещей», которые должны быть в каждой истории. Здесь всё это тоже есть: и сексуальные меньшинства, и откровенные обнаженные сцены (которые не всегда нужны, но всегда — красивы), и даже некоторого рода извращения с кровавыми эпизодами (отсылающие нас опять к незабвенной «Игре престолов»).

«Карнивал Роу», вначале выдвигая на передний план детективную линию, делает ее настолько слабой, почти прозрачной, будто бы история об убийствах здесь лишняя. Она не меняет характер героев, достаточно очевидна и прописана почти для галочки. Герои, их беды и те самые «обязательные вещи» облепляют детективную историю, как мухи, превращая сериал о социальном неравенстве под прикрытием стимпанка в плотный кокон, из которого в конце вырывается бабочка — внутренняя свобода. И тогда зритель понимает, кто на самом деле главная фантастическая тварь в этой сказке.

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