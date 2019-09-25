Краснодар, , 17:18 — REGNUM Школу с недоделанным ремонтом, отсутствием необходимого оборудования сдал подрядчик в Динском районе Краснодарского края. Представители ОНФ просят власти взять на контроль ситуацию с данной школой, сообщили в пресс-службе реготделения.

Краснодарские эксперты ОНФ просят власти взять на контроль исправление недочетов в сданной в эксплуатацию школе в поселке Южный Onf.ru

Речь идёт о школе №15 поселка Южный Динского района — общественники проверили реальное состояние учреждения, которое сдали в эксплуатацию в сентябре 2019 года. В числе нарушений — не смонтированное оборудование в актовом и спортивном залах, на пищеблоке, слабо закреплённые элементы спортивной площадки, отсутствие знаков пожарной эвакуации, видны косметические недочеты ремонта. Устранить недостатки подрядчик обязался в течение двух недель.

«На полную комплектацию школы у нас уйдет еще месяц: собрать все необходимое оборудование для уроков, установить и разместить спортивные элементы в залах. В ближайшее время будут исправлены первостепенные недочеты, на которые указали коллеги», — сказал директор школы Игорь Рябов.

Школа, уточнили в ОНФ, строилась в рамках государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», 2 сентября приняла своих первых учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 сентября на Кубани открылось несколько новых школ, в том числе четыре — в краевом центре. Спустя неделю после торжественного открытия недавно построенного здания филиала школы №71, в котором приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев и полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, фасад здания стал крошиться.

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