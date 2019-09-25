Лос-Анджелес, США, , 15:07 — REGNUM Британская актриса Кирби Хауэлл-Батист, знакомая зрителям по сериалу «Убивая Еву», присоединилась к проекту фильма «Круэлла». Об этом 25 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Таким образом, на съемочной площадке она составит компанию Эмме Стоун, которая сыграет в фильме известного персонажа из мультфильмов по мотивам повести писательницы Доди Смит. Снимает картину режиссер Крейг Гиллеспи («Тоня против всех», «Ночь страха»).

Читайте также: «Кролика Джоджо» не покажут в России

Кирби Хауэлл-Батист также снималась в таких фильмах и сериалах, как «Почему женщины убивают», «Собачья жизнь» и «Барри». Ожидается, что премьера «Круэллы» состоится в США 28 мая 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезды «Парка Юрского периода» снимутся в новом фильме про динозавров