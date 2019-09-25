Лос-Анджелес, США, , 14:54 — REGNUM Официально объявлено, что звезды «Парка Юрского периода» снимутся в третьей части «Мира Юрского периода». Об этом 25 сентября сообщил портал Comicbook.

Герои «Парка юрского периода» Цитата из к/ф «Парк Юрского периода». реж Стивен Спилберг. 1993. США

С соответствующим заявлением выступил режиссер Колин Треворроу во время трансляции короткометражки «Битва при Биг-Рок». Он сообщил, что в новой картине снимутся Сэм Нилл, Джефф Голдблюм и Лора Дерн. Издание отмечает, что актеры впервые воссоединятся на съемочной площадке после выхода на экраны самой первой картины франшизы.

Читайте также: Поклонники удивлены размером гонорара Паттинсона за съемки в «Бэтмене»

Напомним, фильм «Парк Юрского периода» вышел на экраны в 1993 году, снял его режиссер Стивен Спилберг. При бюджете $63 млн картина смогла собрать в мире около $1,03 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: «Кролика Джоджо» не покажут в России