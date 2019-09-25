Москва, , 13:58 — REGNUM Студия «Двадцатый Век Фокс СНГ» приняла решение не выпускать в российский прокат картину Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», сообщает издание «Кинорепортер» со ссылкой на пресс-службу прокатчика.

Комментировать свое решение компания также отказалась.

Фильм «Кролик Джоджо» рассказывает историю 10-летнего немецкого мальчика Джоджо, потерявшего отца, который пытается найти свое место в мире. От одиночества Джоджо придумывает себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера, в котором сливаются разные образы, в том числе его отца.

Роль лидера нацистов исполнил сам Тайки Вайтити, роль матери Джоджо — Скарлетт Йоханссон. Премьера состоялась в сентябре 2019 года на Международном фестивале в Торонто, где фильм получил Гран-при.