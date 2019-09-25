Лос-Анджелес, США, , 13:41 — REGNUM Музыкант и поэт, автор текстов песен рок-группы Grateful Dead, Роберт Хантер скончался в возрасте 78 лет, сообщает The Hollywood Reporter 24 сентября.

«С большой грустью мы подтверждаем, что наш любимый Роберт скончался вчера вечером. Он мирно скончался дома в своей постели, окруженный любовью. Его жена Морин была рядом с ним, держа его рука», — цитирует издание заявление семьи музыканта.

Причина смерти не уточняется.

Роберт Хантер был одной из ключевых фигур в движении хиппи на Западном побережье США, на почве любви к музыке и волонтерстве подружился с будущим лидером Grateful Dead Джерри Гарсиа. Сочинял песни для группы, начиная с альбома Aoxomoxoa 1969 года.