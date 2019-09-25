Лос-Анджелес, США, , 13:17 — REGNUM Роберт Паттинсон может получить за съемки в кинокомиксе «Бэтмен» лишь около $5 млн. Об этом 24 сентября на своей странице в Twitter написал журналист журнала Variety Джастин Кролл.

https://twitter.com/krolljvar/status/1176266358331334656

Он сообщил, что Джона Хилл ведет переговоры по поводу участия в фильме уже как минимум месяц и одним из предметов торга был его гонорар. По имеющейся информации, актер изначально запросил $10 млн. Как отметил Кролл, это было «дико», поскольку Паттинсон, исполняющий в фильме главную роль, не получит даже половину от этой суммы.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джона Хилл может исполнить в предстоящем фильме «Бэтмен» роль одного из четырех злодеев. В частности, стало известно, что он может сыграть Загадочника.

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