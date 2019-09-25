Москва, , 13:17 — REGNUM В учебном центре «Ресурс» в Москве отметили День киргизского языка, сообщает 25 сентября издание «АКИPress» со ссылкой на представителя киргизской диаспоры в Москве Багыта Бапанова.

Мероприятие было организовано при содействии посольства Киргизии в России, а также представительства общества «Кыргыз тили» и литературных клубов «Москва кайрыктары» и «Аруу дуйно».

Во время концертной программы выступили фольклорные группы, сказители, танцевальные и песенные коллективы, а также театральные группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на праздновании 30-летия принятия закона о госязыке, поручил разработать новую программу развития государственного языка.

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