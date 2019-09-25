Москва, , 13:02 — REGNUM 25 сентября в Музее современной истории России открывается выставка, приуроченная к семидесятилетнему юбилею Китайской Народной Республики.

Как отмечается на сайте музея, в его фондах насчитывается более 7 тысяч документальных и вещевых памятников, связанных с новейшей историей Китая, а также с развитием отношений между нашими странами в этот период. На выставке будут представлены более 300 наиболее значимых документов, фотографий и произведений искусства.

Представленные на выставке «Дорогами Дружбы» экспонаты попали в коллекцию Музея в период с начала ХХ века и до наших дней. В экспозиции представлены документы участников экономического и культурного строительства нового Китая, материалы, рассказывающие о культурных и научных связях между нашими странами.