Денвер, США, , 13:03 — REGNUM Новый фильм «Джокер», вызывающий у зрителей сочувствие к отрицательному персонажу, вызвал недоумение в США у родственников людей, убитых в 2012 году на показе фильма «Темный рыцарь». Об этом 24 сентября сообщила ВВС.

Телекомпания приводит выдержки из письма, которое было направлено от семей погибших компании Warner Bros, которая выпустила фильм. Авторы письма удивлены, что предыстория кинокартины вызывает сочувствие к главному герою, который на протяжении многих лет в фильмах о супергерое Бэтмене показывался, как главный злодей.

«Как знает любой любитель кинокомиксов, с большой силой приходит большая ответственность», — написали родные погибших. В кинокомпании ответили, что фильм не оправдывает насилие и не показывает Джокера положительным героем.

Напомним, что в июле 2012 года в американском городе Орора во время показа фильма о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Джеймс Холмс пронес в зрительный зал винтовку и открыл из нее огонь по посетителям. 12 человек было убито, а 58 — получили ранения. Стрелявшего задержали.