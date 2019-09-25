Нью-Йорк, США, 25 сентября 2019, 12:42 — REGNUM Известный британский музыкант Пол Маккартни похвалил популярную южнокорейскую группу BTS в эфире «Позднего шоу» со Стивеном Кольбером. Об этом 24 сентября сообщил портал Billboard.
https://twitter.com/gingerol95/status/1176408117522776064
Ведущий спросил музыканта о том, в курсе ли он, что BTS в начале 2019 года исполнили в эфире «Позднего шоу» композицию Hey Jude группы The Beatles, и показал ему видеозапись. В ответ на это Маккартни поаплодировал их исполнению и позже охарактеризовал выступление BTS словами «легкая лирика».
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Напомним, в июне 2019 года Полу Маккартни исполнилось 77 лет. Южнокорейская группа BTS (Bangtan Boys) начала выступать в 2013 году, её членами являются семь молодых людей: RM, Чин, Сюга, Джей-Хоуп, Пак Чи Мин, Ви и Чонгук.
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