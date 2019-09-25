Москва, , 12:34 — REGNUM 25 сентября в Государственном музее Востока открывается выставка «Дамир Рузыбаев. Скульптура. Живопись. Графика». В экспозиции представлено около пятидесяти произведений художника разных периодов. Это портреты, мифологические образы, жанровые композиции, скульптуры народных певцов и джазовых музыкантов, нефигуративные живописные и графические работы.

Произведения предоставлены как самим автором, так и Государственным музеем Востока, Фондом Марджани, Валерием и Александром Волковыми. Они отражают разные грани творчества одного из ярких представителей современного искусства Узбекистана. В его работах тесно сплетаются отголоски древней культуры его родной земли и современные веяния.

Произведения Дамира Рузыбаева хранятся в Музее Востока, в Третьяковской галерее, Государственном музее искусств Узбекистана, Музее искусств им. И. В. Савицкого в Нукусе, монументальные композиции установлены в Узбекистане, Армении, Венгрии, Южной Корее.