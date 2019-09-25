Ташкент, , 12:04 — REGNUM В Узбекистане планируют создать Фонд развития искусства бахши, сообщает 25 сентября издание «Даракчи» со ссылкой на постановление правительства республики «Об организации деятельности Республиканского центра искусств бахши и Фонда развития искусств бахши при нём».

В рамках документа планируется также открыть специализированную школу-интернат по искусству бахши. Учебное заведение планируется организовать на базе школы бахши №21 города Термеза. Прием на обучение будет открыт в 2021—2022 учебном году.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Термезе прошел Международный фестиваль искусства бахши. Сказители повествуют в стихах и музыке дастаны (эпос), для исполнения которых требуется от одного до пяти дней.

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