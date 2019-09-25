Лос-Анджелес, США, , 11:23 — REGNUM Вышел первый трейлер криминальной комедии с Адамом Сэндлером в главной роли «Неорганичные драгоценности». Ролик доступен на YouTube-канале студии A24.

Актер Адам Сэндлер играет азартного, погрязшего в долгах, нью-йоркского ювелира из Бриллиантового района.

Премьера картины состоялась кинофестивале в Торонто, американские журналисты и критики оценили ее очень высоко: на ресурсе Metacritic фильм имеет рейтинг 88 из 100, на Rotten Tomatoes — 94%. «Головокружительно, захватывающе и весело. «Неогранённые драгоценности» — это прекрасный фильм, и Адам Сэндлер здесь в своей лучшей форме», заявил репортер The Playlist Родриго Перес.

Режиссерами выступили братья Сэфди, снявшие «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном. Продюсером — Мартин Скорсезе. Адама Сэндлер за роль в этом фильме считается одним из главных претендентом на «Оскар». В США фильм выйдет в декабре 2019 года, дата российской премьеры неизвестна.