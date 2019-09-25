Москва, , 11:07 — REGNUM Член российского оскаровского комитета Александр Роднянский считает, что фильм «Дылда» имеет отличные шансы попасть в лонг-лист премии «Оскар», сообщает «Культуромания» 25 сентября со ссылкой на «Нон-Стоп Продакшн».

По словам Роднянского, который является продюсером картины, «Дылда» — единственный выдвинутый на премию российский фильм, который в 2020 году выйдет в американский прокат, к тому же имеющий уже две престижные награды Каннского фестиваля. «Так что, есть все шансы побороться, чем мы и займёмся», — подчеркнул он.

Лента Кантемира Балагова «Дылда» повествует о жизни двух молодых фронтовичек в пережившем блокаду Ленинграде. Фильм выдвинут на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Окончательный список картин, которые попали в гонг-лист премии будет опубликован в октябре 2019 года, номинантов огласят в январе 2020. Вручение наград состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.