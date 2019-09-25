Лос-Анджелес, США, , 10:29 — REGNUM Новый фильм Сильвестра Сталлоне «Самаритянин» выйдет в кинотеатрах США 20 ноября 2020 года. Об этом 25 сентября сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает, что картина составит конкуренцию «Счастливейшему сезону», главную роль в котором исполнят Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис, а также не имеющему пока официального называния триллеру с участием Мэтта Деймона.

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Сюжет «Самаритянина» расскажет о мальчике, который отправится на поиски мифического героя (Сталлоне), исчезнувшего около 20 лет назад после битвы с суперзлодеем. Стоит отметить, что картина будет похожа на «приземленные» фильмы о людях со сверхсилами, такие как «Гори, гори ясно» и «Стекло», а не на кинокомиксы Marvel.

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