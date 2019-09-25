Лондон, , 10:13 — REGNUM Книга воспоминаний Дэвида Кэмерона «Для записи», рассказывающая о его политической карьере, была продана тиражом в 21 тысячу экземпляров в ходе первой недели продаж. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно статистическим данным, мемуары Кэмерона по степени читательского ажиотажа уступают лишь воспоминаниям Маргарет Тэтчер и Тони Блэра. Согласно информации, предоставленной Nielsen BookScan, книга Кэмерона за первую неделю была продана в количестве 20 792 копий. Для сравнения, мемуары Тони Блэра, опубликованные в 2010 году, за 4 дня продаж установили показатель в 92 060 проданных экземпляров, а автобиография Маргарет Тэтчер «Годы на Даунинг стрит» смогла обеспечить продажу примерно 120 тысяч экземпляров за первую неделю.

700-страничная по объему книга Кэмерона подробно рассказывает о перипетиях политической судьбы бывшего премьер-министра. Центральное место в повествовании уделяется истории отделения Великобритании от Евросоюза и анализу истинных мотивов данного решения. Основным материалом для книги стали записи встреч Кэмерона с журналистом The Times Дэниэлом Финкельштейном, что в конечном итоге отразилось на ее названии.