Лос-Анджелес, США, , 10:04 — REGNUM Следующий фильм Джеймса Вана будет называться Malignant, это будет новый хоррор кинокомпании New Line Cinema. Об этом 25 сентября сообщил портал Screen Rant.

https://www.instagram.com/p/B2zzkV4B9Lb/

Название будущей картины можно перевести как «Злобный» или «Злокачественный». Отмечается, что сценарий к ней написали сам Ван и его невеста Ингрид Бису. Известно, что в проекте участвуют такие актеры, как Аннабелль Уоллис, Джейк Абель, Джордж Янг, Мэдди Хассон, Мишоль Бриана Уайт и Жаклин Маккензи.

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Напомним, последним проектом Джеймса Вана, в котором он выступил в качестве режиссера стал кинокомикс «Аквамен». В апреле 2019 года состоялась премьера хоррора «Проклятие плачущей», который он продюсировал.

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