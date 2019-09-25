Киноконцертный зал «Космос» получил нового руководителя — Ирину Бересневу. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM Сейчас Береснева является и. о. директора. По информации агентства, от приставки «и. о.» она избавится достаточно скоро. Ранее Береснева возглавляла ООО «Театрально-зрелищные и спортивные кассы».

Предыдущий директор «Космоса» Алексей Селезнёв ушёл с должности в августе 2018 года.

Напомним, «Космос» может остаться последним муниципальным кинотеатром. Ранее в СМИ обсуждалось, что кинотеатр «Салют» могут закрыть.

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