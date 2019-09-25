Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «Новый Амстердам». Сюжет детективной драмы вращается вокруг недавно назначенного главы самой старой больницы в США. Перед новоиспеченным руководителем стоит задача вернуть запустевшему медицинскому учреждению былую славу. Однако, главным препятствием становятся сами сотрудники больницы, которые не очень-то и хотят перемен.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Райан Эгголд, известный по «Черный список», «Сыны свободы», «Беверли-Хиллз 90 210: Новое поколение» и «Красавцы», Джоко Симс, знакомый зрителям по картинам «Планета обезьян: Революция», «Анатомия страсти», «Мыслить как преступник» и «Касл», Тайлер Лабин, снявшийся в «Убойные каникулы» и «Эскадрилья Лафайет», Анупам Кхер, сыгравший в «Помолвка», «Пока я жив» и «Скорая помощт», и Джанет Монтгомери.

В качестве шоураннеров второго сезона выступили Питер Хортон, подаривший миру киноленты «Лекарство» и «Одиночки». Команду исполнительных продюсеров возглавили Аарон Гинсбург, участвовавший в создании картин «Искатель», «Хорошие парни» и «Сотня», и Эрик Манхаймер. Работу над сценарием вели Джошуа Карлебах, Шон Кессиди и Кэми ДеЛавинье. Режиссерами стали Майкл Словис и Лаура Белси.