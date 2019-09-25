Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Руководство американской компании CBS All Access объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «ФБР». Сюжет детективной драмы вращается вокруг отделения Федерального бюро расследований Нью-Йорка, сотрудники которого рискуют жизнью ради безопасности и спокойствия граждан.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Мисси Перегрим, известная по «На службе у дьявола», «Герои», «Темный ангел», «Бунтарка» и «Переходный возраст», Зико Заки, знакомый зрителям по картинам «Застрял в любви», «Родина», «Ночная смена» и «Морская полиция: Лос-Анджелес», Эбони Ноэль, снявшаяся в «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Приманка», Джереми Систо, сыгравший в «Белый шквал», «Юлий Цезарь» и «Короли самоубийства», и Села Уорд.

В качестве шоураннеров второго сезона выступил Дик Вульф, подаривший миру сериалы «Чикаго в огне» и «Полиция Чикагоф». Команду исполнительных продюсеров возглавили Артур В. Форни, участвовавший в создании картин «Медики Чикаого», «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Закон и порядок. Преступное намерение», и Терри Миллер, благодаря которому свет увидел сериал «Черная метка». Работу над сценарием вела Крейг Турк. Режиссерами стали Фред Бернер, Жан Де Сегонзак и Норберто Барба.