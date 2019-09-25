Вашингтон, , 13:18 — REGNUM Руководство американской телевизионной сети Fox Broadcasting Company объявило о том, что состоялась премьера финального сезона сериала «Империя». Сюжет драмы вращается вокруг ведущего предпринимателя в сфере музыкальной индустрии и его многомиллиардной империи. Все меняется, когда он узнает, что смертельно болен. В ожидании конца, герой пытается принять решение о том, кому передать свое наследие. Тем временем, между его женой и тремя отпрысками начинается ожесточенная борьба.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Терренс Ховард, известный по «Август Раш», «Железный человек», «Столкновение», «Пленницы» и «Гордость», обладательница премии «Золотой Глобус» Тараджи П. Хенсон, знакомая зрителям по кинолентам «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Скрытые фигуры» и «Суета и движение», Джусси Смоллетт, снявшийся в «Могучие утята» и «Маршалл», Трей Байерс, сыгравший в «Беверли-Хиллз 90 210: Новое поколение», и Бишер И. Грей.

В качестве шоураннера финального сезона выступила Санаа Хамри, подарившая миру сериалы «Бесстыжие» и «Жизнь непредсказуема». Команду исполнительных продюсеров возглавили Ричард С. Ледерер, участвовавший в создании картин «Измена» и «Недоуспешные», и Джессика Баденох, благодаря которому свет увидели «Гримм», «Диетлэнд» и «Доказательство». Работу над сценарием вел Дэнни Стронг. Режиссерами стали Крейг Брюэр и Марио Ван Пиблз.