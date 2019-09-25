Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «Благослови этот бардак». Сюжет комедии вращается вокруг молодоженов, которые решили пожить вдали от большого города и перебрались в провинциальную деревушку. Все меняется, когда они понимают, что жизнь фермеров не до конца отвечает их представлениям.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Дэкс Шепард, известный по «Парки и зоны отдыха», «Судья», «Подстава», «В Филадельфии всегда солнечно» и «Меня зовут Эрл», Лэйк Белл, знакомая зрителям по кинолентам «Выстрел в пустоту», «Однажды в Вегасе», «Простые сложности» и «Рука на миллион», а также ДжиТи Нил, Пэм Гриер и Эд Бегли-младший.

В качестве шоураннера выступили сама Лейк Белл. Команду режиссеров возглавили Аня Адамс, участвовавшая в создании сериалов «Блеск» и «Трудности ассимиляции», и Кевин Брэй, подаривший миру «Форс-мажоры», «Белый воротничок», «В поле зрения» и «Хорошие парни». Работу над сценарием вела Элизабет Меривезер. Исполнительным продюсером стала Меган Маскена Гаспар.