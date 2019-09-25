Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «Коннеры». Сюжет ситкома вращается вокруг семьи, пережившей потерю своей горячо любимой матери Розанны. Теперь им самостоятельно придется справляться с превратностями судьбы и рутиной помрачневших будней.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили лауреат премии «Золотой Глобус» Джон Гудман, известный по «Операция Арго», «Большой Лебовский», «Бартон Финк», «Иоанна — женщина на папском престоле» и «Артист», Лори Меткаф, знакомая зрителям по кинолентам «Леди Бёрд», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», «Покидая Лас-Вегас» и «Поворот», а также Сара Гилберт, Алисия Горансон и Майкл Фишман.

В качестве шоураннеров второго сезона выступили Дейв Каплан, подаривший миру сериалы «Динозавры» и «Напарницы», и Брюс Хелфорд. Команду исполнительных продюсеров возглавили Тони Эрнандез, участвовавший в создании картин «Луи», «Жизни матрешки», «Юная» и «Брод Сити», и Брюс Расмунсен, благодаря которому свет увидели «Королевство», «Фишки. Деньги. Адвокаты.» и «Без следа». Работу над сценарием вела Дженна Фридман. Режиссерами стали Боб Коэрр, Кимберли МакКало и Бред Сердж.